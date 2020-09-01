Держгеонадр впевнена в законності аукціону за Будищансько-Чутівську нафтогазову площу

Фото: "ДТЕК Нефтгаз" (dtek.com)

З 2011 по 2017 р. ліцензією на Будищансько-Чутівську ділянку володів НАК "Нафтогаз України"

Державна служба геології та надр відкинула претензії "Нафтогаз України" щодо законності аукціону за Будищансько-Чутівську нафтогазову площу, на якому державна монополія програла цінову конкуренцію.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Держгеонадр.

"Перед винесенням на аукціон ділянка пройшов усі необхідні погодження. В аукціоні взяли участь п'ять компаній, у тому числі АТ "Укргазвидобування", яка зайняла друге місце за результатами торгів, запропонувавши за лот 650 млн грн. Переможець торгів ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" ("ДТЕК Нафтогаз") запропонувало за спеціальний дозвіл 650,5 млн грн", - зазначила Держгеонадр.

З 2011 по 2017 р. ліцензією на Будищансько-Чутівську ділянку володів НАК "Нафтогаз України", проте через порушення ліцензійних умов ліцензія була анульована.

Геологічна служба підкреслила, що ще у 2017 р. всі судові інстанції в Україні, аж до Верховного суду, підтвердили законність рішення Держгеонадр про анулювання цієї ліцензії.

Нагадаємо, раніше прозорими і конкурентними назвала минулі 31 серпня торги, на яких перемогла компанія ДТЕК, член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко, привітавши голову Держгеонадр Романа Опімаха в Facebook з рекордною ціною, яка в 8 разів перевищила стартову.

"Нафтогаз" забезпечив конкуренту боротьбу, що призвело до підвищення вартості лота у 8 разів і надходжень у державний бюджет рекордної суми в розмірі 650,5 млн грн від гравця з приватного сектора", - зазначила Бойко.

Відразу після закінчення аукціону "Нафтогаз України" заявила, що, попри поразку в аукціоні, планує в судах відстоювати свої інтереси на Будищансько-Чутовську площу.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 серпня Держгеонадра продала спецдозвіл на розробку Будицансько-Чутівської нафтогазової площі за 650,5 млн грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд спростив умови проведення електронних торгів спецдозволами на надра для підвищення прозорості торгів.

Депутати екологічного комітету Верховної Ради схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі 2020 року. Зокрема, це стосується запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам і налагодити ефективний діалог з суб'єктами ринку.