Держгеонадра необґрунтовано і без попередження зупинила роботу Бехівського кар'єру, - Шкіль

Він також оприлюднив відповідний наказ Держгеонадр за підписом його голови Романа Опімаха. Шкіль зазначив, що кар'єр - одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

"Це рішення посадової особи, а саме керівника Державної служби геології та надр України є безпідставним, безвідповідальним і несе загрозу зупинки будівництва ключових дорожніх проектів програми президента "Велике будівництво", - підкреслив Шкіль.

За його словами, кар'єр працює з 2006 року, підприємство створено практично з нуля на території, що належить до другої категорії Чорнобильської зони, а село Бехі в 80-ті роки було виселено.

"Фактично запуск кар'єру відновив цю місцевість, дав людям стабільний дохід і нові робочі місця. Всього за роки діяльності в підприємство було інвестовано понад 20 млн євро, сплачено понад мільярд гривень податків і платежів", - додав власник MS Capital.

Холдинг MS Capital придбав об'єкт у травні 2021 року.

"Відразу після покупки кар'єра, я додатково виділив більше 3 млн доларів США в покупку нових бурових і оновлення парку спеціалізованої кар'єрної техніки. На момент придбання був проведений детальний аудит, в результаті якого не було виявлено ніяких порушень. Слід зазначити, що підприємство було придбано у німецьких інвесторів, політика яких завжди була чіткою: повна прозорість у господарській діяльності, офіційні заробітні плати і дотримання всіх норм і положень законодавства України, за роки діяльності ніяких істотних порушень на виробництві не було", - підкреслив Шкіль.

Він додав, що в квітні 2021 компанія отримала припис управління геологічного контролю, згідно з яким у певний термін всі зауваження були усунені і в письмовій формі з підтверджуючими документами направлені рекомендованим листом в Держгеонадра.

"Сьогодні випадково на офіційному сайті Держгеонадр нами виявлена інформація, що наказом №525 від 15.07.2021 року було призупинено дію спеціального дозволу на користування надрами ТОВ "Бехівський гранітний кар'єр". При цьому жодного офіційного повідомлення про причини підписання такого наказу ми не отримали. Дане рішення є необґрунтованим і спричинить значні збитки бюджетоутворюючого підприємства Житомирської області, на якому зараз працює 200 осіб" - заявив Шкіль.

За його словами, з кар'єру поставляється сировина для багатьох ключових інфраструктурних об'єктів по всій країні, в рамках реалізації програми "Велике будівництво", які повинні бути завершені в цьому році.

"Всі втрати підприємства будуть фіксуватися. Після чого відповідне звернення буде направлено в НАБУ, про притягнення до відповідальності посадової особи, яка підписала наказ, який став причиною зупинки господарської діяльності Бехівського гранітного кар'єру. Закликаю голову Державної служби геології та надр України Романа Опімаха та міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського розібратися в ситуації, скасувати рішення і відновити роботу підприємства", - резюмував Шкіль.