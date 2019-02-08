Держекоінспекція утримує судно в порту "Чорноморськ", - АМАУ

У морському порту "Чорноморськ" простоює судно

Задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды судно простаивает в морском порту "Черноморск". Об этом заявила исполнительный директор общественного союза "Ассоциация морских агентств Украины" (АМАУ) Ксения Пидручная, сообщает РБК-Украина.

По ее данным, в процессе загрузки судна Hanseatic Eagle (флаг - Сингапур) в порту "Черноморск" 2 февраля к борту прибыли представители Госэкоинспекции в сопровождении эколога ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Руководствуясь действующим законодательством Украины, капитан судна дальше трапа их не пропустил.

Экологи покинули судно, предварительно взяв пробы воды из акватории порта у борта судна. Через два дня представители экоинспекции в сопровождении эколога ГП "АМПУ" вернулись на борт судна Hanseatic Eagle и предъявили капитану письмо о якобы загрязнении акватории порта судном. Капитан письмо не принял, документы не подписывал, к проведению инспекции, ссылаясь на нормы действующего законодательства, экологов не допустил.

В ответ на действия капитана Госэкоинспекция составила административный протокол о недопуске инспекторов к осмотру судна. В протоколе также было указано, что капитану судна необходимо явиться по указанному адресу для рассмотрения дела. 5 февраля службе капитана морского порта "Черноморск" и морскому агенту было предоставлено решение Госэкоинспекции о задержании судна на основании статьи 91 Кодекса торгового мореплавания Украины.

"Судно простаивает в порту уже трое суток. При этом на сегодняшний день ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, оплата штрафа по которому (а это всего около 800 грн) позволила бы выпустить судно. В данном случае Госэкоинспекция действует с превышением служебных полномочий, и мы в очередной раз призываем капитанов морских портов и представителей ГП "АМПУ" не идти на поводу у экоинспекции и не способствовать незаконному задержанию судов", — подчеркнула Пидручная.

По данным СМИ, в 2018 году Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря в Одессе активизировала проверки портовых операторов и судов. В частности, 30 января ведомство составило админпротокол о том, что 24 января ООО "Бруклин-Киев" проводило погрузку зерновых грузов на судно без согласования технологии погрузки данного вида груза с морской экологической инспекцией. А это, по мнению инспекции, является нарушением требований по охране территориальных внутренних морских вод от загрязнения.

Сооснователь Risoil S.A. Шота Хаджишвили 7 февраля сообщил о том, что в порту "Черноморcк" чиновники Госэкоинспекции выписали ООО "Рисоил Терминал" штраф якобы за несоблюдение технологии погрузки.

"Судно завершило погрузку, и сотрудники экоинспекции пришли делать радиационный контроль. Все грузовые операции велись силами ГП (ГП "Морской торговый порт "Черноморск"), и РТК (рабочая технологическая карта) у ГП есть. Тем не менее, экоинспекция выписала штраф на "Рисоил Терминал", который благополучно был оплачен. Тем самым избежали простоя балкера и получили возможность встретиться в суде с конторой, чиновники которой думают, что они самые умные", - заявил он.

В октябре представители Госэкоинспекции неоднократно пытались произвести неправомерный отбор проб изолированного балласта на судне Navios Coral (флаг — Панама) в Николаевском морском порту и морском порту "Черноморск", в результате чего судовладелец понес убытки из-за простоя судна.

Резонансными также стали проверки Госэкоинспекцией ПАО "Одесский припортовый завод", в результате которых в морском порту "Южный" в течение двух недель были задержаны семь судов с грузом аммиака. Сообщалось, что представители инспекции отказывали в осуществлении экологического/радиологического документального контроля груза из-за нарушений, якобы допущенных при погрузке со стороны ОПЗ. При этом претензии к самому грузу или судам оглашены не были.

По данным СМИ, несмотря на изменения в законодательстве, вступившие в силу в прошлом году, в 2019 году отсутствие у экоинспекторов полномочий осматривать суда, самостоятельно подниматься на борт, неправомерные задержания судов в морпортах Украины продолжились: в морском порту "Черноморск" во время рождественских праздников инспекторы Госэкоинспекции попытались задержать три судна якобы за загрязнение окружающей среды.

По оценкам директора "Трансшип-сервиса" Ивана Ниякого, прямые потери компании от противостояния с экологами-коррупционерами за последние восемь лет составили 3 млн долларов.