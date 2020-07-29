У Держдумі РФ відреагували на затримання бійців ПВК "Вагнера" в Білорусі

Заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Дмитро Новіков відреагував на затримання в Білорусі 32 росіян з приватної військової компанії "Вагнера". За його словами, це не вплине на відносини між країнами.

Про це повідомляє російське видання РБК.

"Приватна військова компанія є приватна військова компанія, їх діяльність неможливо асоціювати з діяльністю держави", - вважає Новіков.

Він додав, що приватні військові компанії можуть працювати в інтересах окремих державних або приватних структур і в кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, який характер діяльності ПВК.

На думку Новікова, "тертя між країнами не заважають розуміти, що Росія і Білорусь складають союзну державу".

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки у зв'язку з цією подією.

За його словами, Росія виправдовується, що не відправляла бойовиків в Білорусь.

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Зрозуміло, треба ж якось виправдати свої брудні наміри...", - сказав Лукашенко.

За інформацією білоруських силовиків, понад 200 бойовиків прибули з РФ для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.