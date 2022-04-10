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В Держдумі РФ запропонували відновити Таврійську губернію в її історичних кордонах

Фото: в Держдумі РФ запропонували відновити Таврійську губернію в її історичних кордонах (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Депутат Держдуми Російської Федерації від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що, нібито, настав час відновити історичні кордони Таврійської губернії. На його думку, Крим відіграватиме роль безпеки й стабільності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Московский Комсомолец".

"Майбутнє Криму культурно та економічно тісно пов'язане зі звільненими територіями Херсонської та Запорізької областей. Крим стане орієнтиром для південних регіонів, куди потрібно рухатися та прагнути", - заявив Шеремет під час розмови з журналістами.

Додамо, що Таврійська губернія була адміністративно-територіальною одиницею Російської імперії, яка існувала з 1802 до 1921 року. В ролі адміністративного центру виступав Сімферополь. Губернія охоплювала Кримський півострів та частину Степової України.

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