Держборг України зменшиться на 3% у наступному році, - Марченко

Державний борг України у 2021 році зменшиться на 3%. Україна буде здійснювати запозичення у наступному році.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

За його словами, у цьому році дефіцит становить 300 мільйонів гривень.

"Це кризовий рік, і нам треба було профінансувати низку соціальних програм, індексацію пенсій, фонд COVID-19. Ми маємо можливість запозичувати. Наступного року, я вважаю, ми також можемо здійснити запозичення, не створюючи тиску на нашу макростабільність. Є впевненість, що у 2021 році вдасться скоротити державний борг на 3%”, - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачено залучення кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних фінансових організацій (МФО) на суму 43,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.