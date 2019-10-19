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У Держдепі заявили, що піднімали питання Байдена і України, - Reuters

Новини » Політика    19.10.2019 - 15:34
У Держдепі заявили, що піднімали питання Байдена і України, - Reuters
Фото: Хантер Байден (Getty Images)

Помічник Байдена в 2015 році запевнив у відсутності конфлікту інтересів

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент на слуханнях в Конгресі заявив, що ще в 2015 році піднімав питання Хантера Байдена. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Кент, який в 2015 році займав пост заступника глави місії Держдепу в Україні, повідомив, що йому було відомо про членство Байдена-молодшого в раді директорів Burisma. Тоді ж він поспілкувався про це з помічником віце-президента Джо Байдена на предмет конфлікту інтересів, однак чиновник відповів лише, що "від раку помирав інший син Байдена, і сім'я не мала можливостей для вирішення проблем".

Нагадаємо, в. о. обов'язки начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже 400 млн доларів США допомоги Україні, щоб чинити тиск для розслідування справи Байдена.

Раніше також газета The New York Times опублікувала матеріал про те, що за скандалом з Байденами стоїть скандальний український прокурор Костянтин Кулик. Видання пише, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена в корупції, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

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