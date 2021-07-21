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У Держдепі назвали завдання для України щодо "Нафтогазу" та інших реформ

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Київ, Середа 21 липня 2021 16:35
У Держдепі назвали завдання для України щодо "Нафтогазу" та інших реформ Фото: радник Держдепу США Дерек Шолле (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Україна просувається на шляху реформ, але для їх реалізації потрібно зробити ще багато чого. Зокрема, в корпоративному управлінні компанією "Нафтогаз України".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

За його словами, в українських реформах видно позитивні тренди. Він також зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про п'ять ключових кроків, у тому числі про прийняття низки законів і притягнення корумпованих чиновників до відповідальності, тому що Вашингтон хоче бути корисним, наскільки це можливо.

"Таким чином, є безумовно позитивні речі, наприклад, нещодавно прийнята судова реформа, досить конструктивна, на нашу думку. Безсумнівно, ще є що робити, але для того і потрібні партнери - давати один одному кращі поради і допомагати чим можна", - зазначив Шолле.

Він також назвав можливі наступні KPI для України в плані реформ.

"Я знаю, буквально вчора парламент прийняв ряд рішень за законами, які тепер повинні бути підписані президентом. А що стосується "Нафтогазу", то треба знайти шлях, як рухатися далі в плані наглядової ради, яка буде розглядатися як законний і надає об'єктивний контроль - це також буде для нас пріоритетом", - додав він і сказав, що чим раніше будуть реалізовані реформи, тим краще.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у реформ в Україні є підтримка народу, але боротьба з корупцією має бути в пріоритеті.

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