Держдеп заявив про спроби РФ вплинути на зовнішню політику США

Фото: Майк Помпео (flickr gageskidmore)

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія та Китай намагаються вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів. Він зазначив, для цього країни залучають лобістів, аналітичні інститути та експертне співтовариство.

Про це повідомляє прес-служба американського відомства.

Помпео також зажадав від науково-дослідних організацій, що вивчають зовнішню політику, розкривати зарубіжні джерела фінансування, в тому числі пов'язані з іноземними державними структурами.

Він нагадав, що держдепартамент підтримує тісні зв'язки з науковим співтовариством, аналітичними центрами та іншими недержавними експертами по зовнішній політиці з метою просування інтересів США.

Нагадаємо, раніше Пампео заявляв, що Росія намагається втрутитись у вибори США ще з початку 2000-х років.

Крім того, Помпео звинувачував Російську Федерацію в поширенні дезінформації про пандемію коронавірусу.