Держдеп США просить 6 млрд доларів для стримування загроз за кордоном, у тому числі РФ

У плані бюджету йдеться, що цей запит у разі його схвалення сприятиме забезпеченню безпеки громадян США шляхом посилення військової підтримки ключових союзників США та урядів країн-партнерів, щоб вони могли сприяти регіональній і глобальній стабільності та протидіяти транснаціональним загрозам, включаючи тероризм і торгівлю наркотиками, зброєю і людьми.

Зокрема, в ньому наголошується, що стратегічні пріоритети в галузі безпеки в Євразії полягають у протидії російському впливу та агресії за допомогою зміцнення можливостей союзників і партнерів забезпечувати власний захист шляхом поліпшення взаємодії з НАТО та іншими західними силами.

У число пріоритетних одержувачів коштів, згідно з підготовленим адміністрацією США проектом бюджету, входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.

Крім того, 112 млн доларів Держдеп просить виділити на навчання іноземних військових. Так, близько 27 млн доларів пропонується направити в Євразію, щоб "посилити регіональну безпеку і взаємодію серед американських, європейських збройних сил і сил НАТО, і допомогти протидії російській агресії".

Пріоритетними одержувачами коштів названі Болгарія, Грузія, Польща, Румунія, Туреччина та Україна.

Підготовлений адміністрацією США проект бюджету на 2022 фінансовий рік буде направлений на розгляд до Конгресу.

Проект бюджету, в тому числі, об'єднує великі ініціативи, про які оголосив американський президент: "План підтримки американських сімей" вартістю 1,8 трлн доларів і "американський план зайнятості" вартістю 2,3 трлн доларів, а також 1,5 трлн доларів на дискреційні витрати.

Таким чином, разом з програмами, які не вимагають щорічного затвердження, бюджет на 2022 фінансовий рік зажадає 6 трлн доларів, де великі інвестиції будуть спрямовані в освіту, охорону здоров'я, науку та інфраструктуру.