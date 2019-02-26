Держдеп США закликав РФ звільнити Сенцова і Балуха

У Держдепі США заявили, що Росія безпідставно затримала і засудила кримчан за мирну опозицію її жорстокої окупації Криму

Государственный департамент США призвал Россию немедленно освободить крымчан, которые оказали сопротивление ее оккупации Крыма. Об этом написал в Twitter заместитель спикера внешнеполитического ведомства США Роберт Палладино.

В частности, Палладино призвал освободить политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

"В День крымского сопротивления российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия безосновательно задержала или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву. Крым - это Украина", - написал он.

Ранее сообщалось, что на конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.

Отметим, Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Отметим, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".