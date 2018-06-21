Держдеп США привітав створення антикорупційного суду в Україні

У США висловили вдячність за прийняття закону про створення суду по боротьбі з корупцією

Державний департамент Сполучених Штатів Америки привітав закон про антикорупційний суд. Про це написала офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт у своєму Twitter.

"Сполучені Штати висловлюють вдячність Україні за ухвалення закону про створення незалежного суду по боротьбі з корупцією. З цим кроком Україна зробила важливий крок на шляху до досягнення європейського майбутнього, яке її народ вимагав під час революції гідності", - написала вона.

Так, в заяві Держдепартаменту наголошується, що США вітають ухвалення в Україні закону про створення незалежного антикорупційного суду.

The United States commends #Ukraine for adopting a law to establish an independent anti-corruption court. With this move, Ukraine took an important step towards achieving the European future its people demanded during the Revolution of Dignity. pic.twitter.com/Pgm54NamRi — Heather Nauert (@statedeptspox) June 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент Сполучених Штатів закликав Україну провести реформи для боротьби з корупцією, зокрема - створити антикорупційний суд.

Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд (МВФ), який визначить, чи відповідає новий закон про створення суду зобов'язаннями України за програмою МВФ.