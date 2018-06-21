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Держдеп США привітав створення антикорупційного суду в Україні

НовиниПолітика    21.06.2018 - 02:09
Фото: офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт (flickr.com statephotos)
Фото: офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт (flickr.com statephotos)

У США висловили вдячність за прийняття закону про створення суду по боротьбі з корупцією

Державний департамент Сполучених Штатів Америки привітав закон про антикорупційний суд. Про це написала офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт у своєму Twitter.

"Сполучені Штати висловлюють вдячність Україні за ухвалення закону про створення незалежного суду по боротьбі з корупцією. З цим кроком Україна зробила важливий крок на шляху до досягнення європейського майбутнього, яке її народ вимагав під час революції гідності", - написала вона.

Так, в заяві Держдепартаменту наголошується, що США вітають ухвалення в Україні закону про створення незалежного антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент Сполучених Штатів закликав Україну провести реформи для боротьби з корупцією, зокрема - створити антикорупційний суд.

Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд (МВФ), який визначить, чи відповідає новий закон про створення суду зобов'язаннями України за програмою МВФ.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, НАБУ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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