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Держдеп США відреагував на смерть Шишова в Києва: будемо слідкувати за розслідуванням

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Вашингтон, Середа 04 серпня 2021 10:21
Держдеп США відреагував на смерть Шишова в Києва: будемо слідкувати за розслідуванням Фото: голову "Білоруського дому в Україні" Шишова знайшли мертвим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державний департамент США відреагував на смерть голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Американці будуть слідкувати за розслідуванням цієї справи.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Він заявив, що США засмучені повідомленнями про трагічну смерть Віталія Шишова.

"Ми продовжимо уважно стежити за розслідуванням української влади щодо причин його смерті. Пан Шишов був важливим представником білоруського громадянського суспільства і був змушений жити за межами своєї країни через репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів та простих громадян з боку режиму Лукашенко", - сказав Прайс.

За його словами, останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair та нещодавня ситуація на Олімпіаді, коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі.

Нагадаємо, поліція озвучила дві версії смерті голови "Білоруського дому в Україні.

Раніше повідомлялось, що у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

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