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Держдеп США відреагував на отруєння Навального "Новачком"

Вашингтон, Четвер 03 вересня 2020 04:35
Держдеп США відреагував на отруєння Навального "Новачком"
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Инна Собора

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент прокоментував заяву уряду Німеччини про докази отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною із групи "Новічок". Він вважає, що дії Росії ускладнюють чесну та прозору дискусію із Москвою.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Дипломат наголосив, що отруєння Навального надсилає поганий сигнал зовнішньому світу.

"Це недобре не лише особисто для одного із провідних російських опозиціонерів, не лише для відносин між урядом Росії та російським суспільством. Це також надсилає поганий сигнал зовнішньому світу. Тож, на мою думку, попри інтерес та спроби мати чесну, прозору дискусію із Росією у певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях, та цей діалог", - відзначив Кент.

Раніше ЄС і НАТО засудили замах на життя російського опозиціонера Олексія Навального.

РБК-Україна писало, що на отруєння Навального відреагувала німецька канцлер Ангела Меркель, яка заявила, що Німеччина чекає пояснень від влади Росії.

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