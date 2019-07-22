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Держдеп США відреагував на новини про захоплення агентів ЦРУ в Ірані

Новини » Політика    22.07.2019 - 16:37
Держдеп США відреагував на новини про захоплення агентів ЦРУ в Ірані
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео спростував заяву Ірану про затримання шпигунів ЦРУ

Державний секретар США Майк Помпео спростував заяву влади Ірану про те, що вони виявили і заарештували 17 шпигунів, які працювали на Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на  Fox News.

За словами держсекретаря, необхідно зі скептизмом ставитися до істинності тверджень офіційного Тегерана.

"Це в їх природі - брехати світу", - сказав він.

Помпео зазначив, що Тегеран часто робить хибні заяви .

Нагадаємо, спецслужби Ірану виявили і заарештували в країні 17 шпигунів, які нібито працювали на ЦРУ. У Міністерстві інформації і національної безпеки Ірану заявили, що серед заарештованих були працівники критично важливих для країни галузей. У міністерстві вважають, що ЦРУ вдалося переконати деяких громадян Ірану працювати на розвідку за рахунок обіцянок допомогти з отриманням візи або покращення матеріального становища.

Як повідомляло РБК-Україна, у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа виконуватиме введені США обмеження.

 

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