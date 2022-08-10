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Держдеп США схвалив раніше відхилений продаж Бразилії протитанкових ракет Javelin

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Вашингтон, Середа 10 серпня 2022 03:45
Держдеп США схвалив раніше відхилений продаж Бразилії протитанкових ракет Javelin Фото: США схвалили продаж Бразилії 222 комплексів Javelin (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Державний департамент США схвалив продаж Бразилії протитанкових ракет Javelin на суму 74 мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори про потенційну угоду раніше були припинені через внутрішню політику президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Державний департамент США дав остаточне схвалення на продаж 222 Javelin. Протитанкові ракети здобули популярність завдяки ефективному використанню українськими військами проти російської бронетехніки. Вони виробляються спільно компаніями Raytheon Technologies і Lockheed Martin.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня в Копенгагені пройде зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

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