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Держдеп США анулював візу українському помічникові Джуліані

Автор: Инна Собора

Державний департамент США анулював американську візу українському помічникові Рудольфа Джуліані Андрію Теліженко. Останній допомагав особовому адвокату президента США Дональда Трампа зібрати компрометуючу інформацію про сина колишнього кандидата в президенти Джо Байдена.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Теліженко не зміг сісти на рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва в Нью-Йорк.

Видання зазначає, що анулювання візи Теліженко відбулося в зв'язку з діями влади США спрямованих на припинення спроб Росії вплинути на президентські вибори в листопаді.

Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти іншого українця, який співпрацював з Джуліані - народного депутата Андрія Деркача. Мінфін США назвав Деркача "чинним російським агентом".

Нагадаємо, колишній співробітник посольства України в Сполучених Штатах Андрій Теліженко, який заявляв про начебто втручання України в вибори в США в 2016 році, пропонував хабара для лобіювання американських сенаторів від імені двох українських телеканалів - 112 Україна і News One.

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