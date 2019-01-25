Держдеп закликав громадян США залишити Венесуелу

Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

Держдеп заявив, що в адміністрації США обмежені можливості в тому, щоб надавати екстрену допомогу громадянам США у Венесуелі

Держдеп США рекомендував американським громадянам у Венесуелі покинути цю країну через загострення ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відомства.

"Громадянам США, які перебувають у Венесуелі або подорожують по ній, слід розглянути можливість виїхати з країни. Комерційні рейси доступні. У адміністрації США - обмежені можливості в тому, щоб надавати екстрену допомогу громадянам США у Венесуелі", - йдеться сообщаении.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття посольства і всіх консульств Венесуели в США. Також Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Вашингтоном через спроби державного перевороту в країні.

РБК-Україна писало, що в ніч на 23 січня лідер опозиції і голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе президентом країни. Його підтримали США і Канада і низка країн Латинської Америки. На противагу цьому на бік Ніколаса Мадуро, який нещодавно знову став президентом країни, стали Куба і Болівія, а також Росія, Туреччина і Китай.