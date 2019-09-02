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Держдеп анонсував зустрічі Помпео з головами НАТО і Євросоюзу в Брюсселі

Новини » Політика    02.09.2019 - 06:57
Держдеп анонсував зустрічі Помпео з головами НАТО і Євросоюзу в Брюсселі
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео має намір відвідати Брюссель 2-3 вересня

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео має намір провести переговори з низкою європейських вищих чиновників у Брюсселі. Про це повідомила прес-секретар Держдепу Морган Ортегус, передає РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Twitter.

У Держдепі розповіли, що в програмі візиту Помпео заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, головою Європейського парламенту Давидом Сассолі, а також головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою МЗС Іспанії Жозепом Боррелем.

"Державний секретар Майк Помпео відвідає Брюссель 2-3 вересня, де зустрінеться з високопоставленими керівниками, щоб обговорити трансатлантичне співробітництво для просування наших спільних глобальних пріоритетів", - повідомила Ортегус.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Сполучені Штати працюватимуть над поверненням Росії до G7. На запитання, чи згоден Помпео з заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію слід запросити назад на саміт G7 наступного року, він відповів, що США "повинні це робити".

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Новини України Єнс СтолтенбергБрюссельМайк Помпео
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