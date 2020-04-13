У держбюджеті вдалося відстояти 1,5 млрд грн на розвиток ОТГ, - Кулініч

У прийнятому законі про зміни до держбюджету вдалося відстояти 1,5 млрд грн коштів на розвиток об’єднаних територіальних громад. Про це у своєму виступі заявив народний депутат, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, передає РБК-Україна.

"Завдяки наполяганням нашої групи сьогодні на останньому засіданні Комітету з питань бюджету вдалося відстояти 1,5 млрд грн коштів на розвиток об’єднаних територіальних громад. Територіальні громади є сьогодні найближчими до людей і вони перші оперативно реагують по всім кризовим питанням, в тому числі - і по всім питанням, пов’язаним з протидією коронавірусу. І група "Довіра" виступає за завершення реформи децентралізації вже в цьому році", - зазначив Кулініч.

Він також додав, що прийнятим сьогодні законом вводиться заборона нарахування пені та штрафів комунальним підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання.

"Ми мали величезну кількість звернень від Асоціації міст України з приводу нарахування пені та штрафів на комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міст в період пандемії. А це все - також питання місцевого самоврядування", - пояснив Олег Кулініч.

Зі слів голови депутатської групи "Довіра", позитивними моментами в фінальному варіанті закону також є те, що в місцевих бюджетах залишається акциз на пальне; практично в повному обсязі лишаються кошти на ремонт та реконструкцію доріг; а також в бюджеті залишається 4 млрд гривень на підтримку аграрної галузі, яка є базовою для української економіки.

Також внаслідок змін до держбюджету вдасться також здійснити додаткові виплати пенсіонерам, збільшивши розмір Пенсійного фонду на 30 млрд грн, вважає нардеп.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада України прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна раніше, позаминулого понеділка парламентарі відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни в державний бюджет на 2020 рік.