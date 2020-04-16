У держбюджеті-2020 зберегли кошти на зарплати викладачам та 300 млн грн на фонд досліджень

У державному бюджеті на 2020 рік збережені кошти на заробітні плати викладачам університетів і коледжів, стипендії студентам та діяльність Національного фонду досліджень. Про це повідомили в прес-службі МОН, коментуючи ухвалені парламентом зміни на позачерговому засіданні, передає РБК-Україна.

Зокрема, без змін залишилися 1 млрд гривень субвенції на Нову українську школу і майже 300 млн гривень для Національного фонду досліджень. Також повністю збережено конкурсне фінансування наукових проектів у закладах вищої освіти.

"У прийнятих змінах до бюджету не збережені 250 млн гривень, передбачених, зокрема, на навчальне обладнання для університетів і 400 млн грн базового фінансування науки у внз", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний відзначає, що в останні місяці у відомстві також працюють над отриманням пільгового кредиту від Світового банку.

"Отримання пільгового кредиту від Світового банку для нас стає життєво важливим. У нас є офіційний лист підтримки проекту Світового банку і попередню згоду Міністерства фінансів. Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше завершити формальні процедури й протягом 2020 року підписати документи для отримання коштів", - заявив Стадний.

Нагадаємо, раніше в МОН вимагали залишити 44,9 млн грн на створення й апробацію електронних підручників, наполягаючи, що вони стануть в пригоді в умовах карантину.

Варто відзначити, що Національний фонд досліджень був створений Кабінетом міністрів 4 липня 2018 року. Кошти Фонду формуються коштом державного бюджету, добровільних внесків, зокрема, й іноземних донорів, а також інших не заборонених законодавством грантових коштів.

Раніше Єгор Стадний заявляв, що грантове фінансування науки від Національного фонду досліджень є "однією з бюджетних програм, якої не можна пожертвувати".

До роботи в міністерстві Стадний працював директором аналітичного центру CEDOS, де займався питаннями фінансових нарахувань, зокрема перерозподілу коштів з бюджетних студентів на контрактників. Центр CEDOS був створений екс-міністром освіти і екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інна Совсун.

У CEDOS працювала також дружина Стадного Ірина Шевченко, призначена раніше заступником міністра охорони здоров'я при Зоряні Скалецькій.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Кабінет міністрів призначив екс-міністра Сергія Квіта головою Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Пізніше агентство на чолі з Квітом запропонувало виключити директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Різуна з членів галузевої експертної ради. Різун подібні дії Квіта назвав адміністративним тиском і звинуватив Квіта у корупції.