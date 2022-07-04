Держбюджет України: видатки більш ніж у два рази перевищують надходження

У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень. При цьому касові видатки державного бюджету здійснені в обсязі 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду - у сумі 232,4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

"У червні фактичний дефіцит державного бюджету становив 141,2 млрд грн, у тому числі загального фонду - 134,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За січень - червень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1032,9 млрд грн, у тому числі загального фонду - 972,7 млрд грн. Бюджет виконано з дефіцитом у сумі 405,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 406,1 млрд грн

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - червень 2022 року становили 561,3 млрд грн. Від розміщення ОВДП залучено 349,7 млрд грн, у том числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 225 млрд гривень.