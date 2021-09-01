Держбюджет-2021: скільки доходів отримано за січень-серпень

Доходи державного бюджету України за серпень 2021 року склали 142,0 млрд гривень. Це на 8,7% більше плану (130,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України ( ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО ).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 41,7% вище минулого року, коли вони склали 100,2 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 774,3 млрд гривень. Це на 6,3% більше плану і на 19,5% більше доходів минулого року (688,7 млрд гривень).

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 57,5 млрд гривень (місяцем раніше - 9,9 млрд гривень).