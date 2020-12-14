Держбюджет-2021 повинен мати кошти на розрахунки за "зелену" енергію, - інвестори

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В законопроекті №4000 "Про державний бюджет України на 2021 рік" повинні бути враховані видатки на зелену енергетику, оскільки це передбачено законом про скорочення зелених тарифів в Україні.

Про це заявила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк в ефірі каналу "Україна 24".

"В липні, коли було прийнято поправки до закону про альтернативні джерела енергії, було дійсно внесено норму, що у зв’язку з кризовою ситуацією необхідно створити 20% доплати саме з державного бюджету. Інвестори, звісно, з полегшенням до цього віднеслися, сподіваючись щодо стабілізації галузі", - сказала Гуменюк.

При цьому вона підкреслила, що ЄУЄА, а також державні органи влади, зокрема Міністерство енергетики, також підтримувало норму щодо важливості фінансування в бюджеті 2021 року не менш ніж 20% виробленої електроенергії в Україні, тобто має бути виділено близько 10,6 млрд грн.

"Будемо продовжувати надсилати листи з проханнями врахувати наші пропозиції", - підкреслила Гуменюк.

13 грудня голова Верховної ради України Дмитро Разумков закликав Кабінет міністрів України та парламентський Комітет з питань бюджету визначитись щодо необхідності часткового фінансування виробленої в країні зеленої електроенергії з державного бюджету на 2021 рік, як того вимагає законодавство.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату зеленої електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.