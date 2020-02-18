Держбанки збільшили свою частку в банківській системі

Протягом IV кварталу 2019 року частка державних банків (з "ПриватБанком") у чистих активах зросла на 1,0 в. п. до 55,2%. Про це йдеться в Огляді банківського сектора Національного банку України за лютий 2020 року.

За даними НБУ, загальні активи банківського сектору зросли за IV квартал 2019 року на 5,7% до 1,98 трлн грн.

Протягом кварталу завершилося приєднання "Укрсоцбанку" до Альфа-банку. На кінець року платоспроможними були 75 банків.

Частка державних банків у депозитах населення скоротилася на 1,0 в.п. до 61,6%. Як зазначають в НБУ, приватні банки три роки поспіль нарощують частку депозитів фізичних осіб.

У IV кварталі концентрація в секторі посилилася - частка двадцяти найбільших банків у чистих активах зросла на 0,8 в. п. до 92,2%, що є найвищим значенням за останніх 10 років.

Відзначимо, на даний час державі належать "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" та банк "Розрахунковий центр".

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень. Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2327) і "ПриватБанку" (1928). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) та "УкрСиббанк" (284) і "Альфа-банк" (257).