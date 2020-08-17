Держбанки скоротили кредитування бізнесу

Фото: Національний банк України (РБК-Україна)

Приватні банки продовжують видавати кредити на розвиток підприємств

У першому півріччі 2020 року українські банківські установи скоротили портфель гривневих корпоративних кредитів на 8,9 млрд грн (2%).

Про це свідчать балансові дані українських банків, опубліковані Національним банком України.

В абсолютному вираженні сильне скорочення гривневого портфеля кредитів корпоративним клієнтам у першому півріччі спостерігалося у державних "Укрексімбанку" (-4,65 млрд грн), "Укргазбанку" (-2,75 млрд грн).

Разом з тим приріст кредитного портфеля юридичних осіб у гривні спостерігався у банку "Південний" (+2,9 млрд грн), "ОТП Банку" (+1,1 млрд грн), "Прокредит банку" (+0,9 млрд грн), "Альфа-Банку Україна" (+0,5 млрд грн).

У першому півріччі 2020 року сукупний портфель корпоративних кредитів в іноземній валюті скоротився на 1,5 млрд доларів (9,4%). Практично всі банки скоротили валютні портфелі.

Найбільше скорочення портфеля виданих бізнесу кредитів в іноземній валюті продемонстрував "Ощадбанк" (на 934 млн доларів).

В цілому, за підсумками першого півріччя 2020 року можна констатувати скорочення банківського кредитування бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. Це на 0,7 п.п. нижче, ніж у червні (36,3%).