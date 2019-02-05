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У Державіаслужбі назвали пріорітети діяльності на 2019 рік

Новини » Транспорт    05.02.2019 - 15:09
У Державіаслужбі назвали пріорітети діяльності на 2019 рік
Фото: Олександр Більчук (УНІАН)

Зокрема, роботу зосередять на створенні належних умов для перевезень

Голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук назвав пріорітетні напрямки діяльності служби на наступний рік. Про це він розповів на тематичній конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна

За словами Більчука, у 2019 році служба буде зосереджена на створенні належних умов для перевезень.

"Ми продовжуємо свою роботу на гармонізації нашої співпраці. У 2018 році ми запровадили багато нормативно-правових актів, пов'язаних із сертифікацію. Ми продовжуємо підготовку нашого персоналу", - розказав він.

Також Більчук наголосив, що великим викликом буде в наступні роки впровадження безпілотної авіації.

"Ми плануємо розробити та впровадити нормативно-правові акти, які дозволять зробити певні кроки у цьому напрямку", - зазначив він.

У подальшому також підніметься питання негативного впливу авіації на навколишнє середовище.

"Лібералізація повітряних сполучень. Ми намагаємось вести перемовини і знімати будь які обмеження. Наша позиція залишається незмінною. Хочеться звернути увагу, що ми займемося зменшенням негативного впливу авіації на навколишнє середовище", - додав він.

РБК-Україна писало, що у минулому році Україна увійшла до топ-20 країн світу за відкриття нових маршрутів. 

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