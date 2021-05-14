Держаудитслужба виявила розкрадання компанією голови НКРЕКП бюджетних коштів, - нардеп

"Тепер офіційно: компанія голови НКРЕКП причетна до розкрадання бюджетних коштів. У розпорядженні Тимчасової слідчої комісії є копії аудиторських висновків КМДА та Держаудитслужби щодо конкретних фактів зловживань компанії чинного голови НКРЕКП Валерія Тарасюка при отриманні коштів з бюджету міста Києва. В тому числі зловживання стосуються періоду, коли Тарасюк обіймав посаду члена НКРЕКП", - повідомив нардеп.

За словами Наливайченка, державними контролюючими органами у 2016-2019 роках були виявлені махінації на мільйони гривень під час отримання компанією голови НКРЕКП "Трест Київелектромонтаж" коштів від комунального підприємства "Київміськсвітло".

"Згідно з копією аудиторської перевірки, лише у 2018 році компанія голови НКРЕКП завищила вартість матеріалів по 4 контрактах на зовнішнє освітлення столиці на 10%, що призвело до перевитрат бюджетних коштів на суму 3 млн грн", - повідомив Наливайченко.

Копія цього документу знаходиться у відкритому доступі на сайті КМДА.

Наливайченко зазначив, що днями ДФС разом зі столичною прокуратурою проводили обшуки в приміщеннях КП "Київміськсвітло" та його низки підрядних організацій.

Нагадаємо, згідно з офіційною декларацією голова НКРЕКП Валерій Тарасюк володіє 9,16% акцій ПАТ "Трейст Київелектромонтаж" через кіпрську компанію Deelack Investments Limited.

Після призначення Валерія Тарасюка голови НКРЕКП восени 2019 року, його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією. Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.

Навесні 2021 року родина Тарасюка переоформила частину сімейного бізнесу на сейшельский офшор "Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд". Першою була переоформлена компанія "Інтермідіарі Трейд", яку брат голови НКРЕКП заснував 4 січня 2021 року, на наступний день після початку імпорту струму з Росії і Білорусі.