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"Гаряча лінія" по COVID: в МОЗ розповіли про найбільш часті скарги

Україна, Середа 11 листопада 2020 12:41
"Гаряча лінія" по COVID: в МОЗ розповіли про найбільш часті скарги
Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер розповів про найбільш часті скарги українців у контактний центр МОЗ з приводу коронавірусної хвороби. За його словами, в центр надійшло близько 27 тисяч дзвінків.

Про це він розповів під час брифінгу.

За його словами, найчастіше люди дзвонять, щоб поскаржитися на роботу сімейних лікарів та на неможливість здати ПЛР-тест.

Найбільш число звернень зафіксовано в:

  • Київській області - 22%,
  • Києві - 9%,
  • Дніпропетровській області - 9%,
  • Харківській області - 7%,
  • Черкаській області - 6%.

"З початку роботи контактного центру станом на зараз надійшло близько 27 тисячі дзвінків, з яких 7631 дзвінок був оброблений в автоматичному режимі", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, хто може розраховувати на планову госпіталізацію. Раніше стало відомо про заборону планових операцій і госпіталізацій.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Одеській, Київській, Львівській і Запорізькій областях.

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