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"Горячая линия" по COVID: в Минздраве рассказали о наиболее частых жалобах

Украина, Среда 11 ноября 2020 12:41
"Горячая линия" по COVID: в Минздраве рассказали о наиболее частых жалобах
Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер рассказал о наиболее частых жалобах украинцев в контактный центр Минздрава по поводу коронавирусной болезни. По его словам, в центр поступило около 27 тысяч звонков.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

По его словам, чаще всего люди звонят, чтобы пожаловаться на работу семейных врачей и на невозможность сдать ПЦР-тест.

Наиболее число обращений зафиксировано в:

  • Киевской области - 22%,
  • Киеве - 9%,
  • Днепропетровской области - 9%,
  • Харьковской области - 7%,
  • Черкасской области - 6%.

"С начала работы контактного центра по состоянию на сейчас поступило около 27 тысячи звонков, из которых 7631 звонок был обработан в автоматическом режиме", - сказал замминистра.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов уточнил, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию. Ранее стало известно о запрете плановых операций и госпитализаций.

Как писало РБК-Украина, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

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