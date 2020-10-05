У міськраді Дніпра заявили, що влада створює паніку навколо COVID-19 напередодні виборів

Напередодні місцевих виборів центральна влада політизує тему COVID-19 і розганяє паніку з допомогою губернаторів, звинувачуючи в бездіяльності місцеве самоврядування.

Про це заявив голова Громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook.

"Залишається трохи більш як двоє тижнів до виборів. Центральна влада за допомогою своїх непотрібних губернаторів на місцях розганяє паніку на тему COVID-19 та політизує хворобу", - заявив Корбан.

На його думку, дії влади можна пояснити кількома причинами. Зокрема, тим, що партія "Слуга народу" програє місцеві вибори.

"І єдине, що їм залишається, переміщати міста і регіони в карантинні зони. Вони не вирішують проблему ковіду, але намагаються залякувати людей. Щоб знизити явку, щоб люди не пішли голосувати. При цьому з державного ковідного фонду не витрачено ні копійки на боротьбу з епідемією і на субвенції лікарням", - додає Корбан.

Він також відзначив той факт, що обмеження ніяк не відбиваються на правоохоронній системі, яка "продовжує виконувати замовлення щодо проведення каральних заходів проти місцевого самоврядування", та їхня підвищена активність - теж ознака паніки.

Корбан також нагадав, що сьогодні місцеве самоврядування у містах і громадах взяло на себе всю відповідальність і фінансове навантаження по боротьбі з епідемією, а джерелом спалахів пандемії сьогодні є виші та студентські гуртожитки, які досі не закриті обласною владою.

"На складах міськздороввідділу Дніпра приготовлено 20 тис. лікувальних доз найбільш дефіцитних лікарських препаратів для лікування ковіду. Щотижня лікарні проводять закупівлі засобів індивідуального захисту в необхідному обсязі. У Дніпрі щодня здійснюється маршрутизація - окремо ковідних хворих та хворих на пневмонію. У місті підготовлені дві резервні лікарні на 1200 ліжок - 8-а і 16-а. Лікарні забезпечені всім необхідним, у тому числі киснем для сатурації легенів. А також достатньою кількістю ШВЛ-апаратів - для важких хворих. По місту найнижча смертність по Україні, - трохи більше одного відсотка щодо всіх хворих", - зазначає Корбан.

На його думку, у Дніпрі знають, як впоратися з пандемією, тому місцеві вибори відбудуться всупереч паніці, яку розганяють представники "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше у Департаменті охорони здоров'я міської ради Дніпра спростували заяви головлікаря обласної лікарні імені Мечникова та кандидата в мери Дніпра від "Слуги народу" Сергія Риженка про те, що в медичному закладі закінчуються ліжка для хворих на коронавірус.