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В міськраді Чернігова назвали "політичним тиском" адмінпротокол меру

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Четвер 15 вересня 2022 15:37
В міськраді Чернігова назвали "політичним тиском" адмінпротокол меру Фото: мер Чернігова Владислав Атрошенко (facebook com/AtroshenkoVladislav)
Автор: Юлія Бойко

Ситуація з врученням адмінпротоколу меру Владиславу Атрошенку не залишає сумнівів, що силовики виконують політичне замовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті міської ради Чернігова.

"Сьогодні представники НАЗК завітали до міської ради та вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензії - водій міського голови на автівці родини Владислава Атрошенка під час війни, маючи офіційний дозвіл, перетнув державний кордон і повернувся. В цьому правоохоронці вбачають конфлікт інтересів, про який мав би повідомити міський голова. Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення: копати і знайти будь-що і за будь-яку ціну проти мера Чернігова", - йдеться у повідомленні.

У заяві відзначають, що дехто з виконавців політичного замовлення у найбільш драматичні для міста часи самі переховувалися у Європі.

"Сьогодні силовики виявили спритність та хоробрість у взятті будівлі міськради, щоб вручити адмінпротокол. Така спритність і хоробрість згодилася б силовикам у лютому-березні, коли російські війська проривалися в Чернігів. Але, на жаль, ті, хто сьогодні займається тиском на мера, на початку війни служили в "батальйоні Монако". І лише коли ворога вибили з Києва та Чернігівської області, ці "воїни" повернулися із європейських "котлів". І сьогодні, замість того, щоб займатися реальними порушеннями, боротися з колаборантами та розкраданням гуманітарної допомоги на обласному рівні, силовики знову виконують політичні замовлення", - йдеться у заяві.

У міськраді нагадують, що у 2021-му та на початку 2022 року у структурних підрозділах Чернігівської міської влади відбулося "сотні обшуків". І, попри війну, тиск на Владислава Атрошенка продовжується.

"Спочатку очільника Чернігова не випустили за кордон і позбавили можливості місто отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення. Далі — більше. Зрежисоване співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову, постійні погрози тощо. А тепер представники НАБУ з’ясовують, чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій", - наголошують у заяві Чернігівської міськради.

Нагадаємо, вранці 15 вересня представники НАЗК вручили меру Чернігова Владиславу Атрошенку адмінпротокол. Претензії до нього полягають у тому, що водій міського голови Чернігова на автівці родини Владислава Атрошенка перетинав український кордон та повернувся.

При цьому офіційні структури не заперечують, що водій Атрошенка мав усі дозволи на тимчасовий виїзд з України і законів не порушував.

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