Міська влада Дніпра передала чергову партію автомобілів на фронт

Дніпровська міська рада передала Збройним силам України чергову партію автомобілів. Це шість вантажівок Reno TRM 2000 та п’ять джипів Peugeot P4. Усі машини пройшли повне технічне обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Вантажівки мають повний привід, бортовий редуктор, обладнані дизельним двигуном 3.6 літра. Також є система блокування диференціала заднього мосту, що дозволяє підвищувати прохідність машини. У кузові є місця для перевезення особового складу військових. Кабіна обладнана люком. Легкові джипи об’ємом двигуна 2,5 літри також повнопривідні, з блокуванням диференціалу", - розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

Він також додав, що на полігоні провели випробування цих автівок. Вони якісно продемонстрували свої характеристики з проходження місцевості.