У містах України пройшли акції протесту "Червоні лінії"

У містах України провели акції протесту "Червоні лінії для Зеленського". Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Акції пройшли в Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові.

У Дніпрі біля будівлі обласної державної адміністрації провели акцію протесту "Червоні лінії для Зеленського". На неї зібралися близько 300 осіб з національною символікою. За словами учасників, їх мета - нагадати владі про "червоних лініях" - вимоги українського народу, які ніхто не має права проігнорувати. Люди заявили, що зібралися самі, скоординувавши свої дії в соціальних мережах.

Одеса приєдналася до всеукраїнського віче «Червоні лінії». До пам'ятника Дюку прийшли понад 100 осіб. Мітингувальники зажадали від президента Володимира Зеленського не перетинати червоні лінії: "А це значить, не йти на компроміси по Криму, зберігати європейський і євроатлантичний курс, відмовитися від ідей федералізації і проводити вибори на Донбасі тільки після деокупацію і виведення російських військ".

Крім того, понад 200 харків'ян зібралися на народне віче, щоб застерегти Зеленського від перетину "червоних ліній" під час переговорів в "нормандському форматі". Учасники акції тримали прапори України і прапори Української повстанської армії.

Близько тисячі львів’ян взяли участь у народному вічі в переддень зустрічі у "нормандському форматі". Головний заклик до президента України Володимира Зеленського від учасників акції був таким: не здати Україну Росії. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими в Одесі.

Нагадаємо, в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалося від орієнтовно 5 тис. На початку до майже 15 тис. Осіб в кінці заходу.