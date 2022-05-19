У містах Луганської області через ворожі обстріли багато руйнувань, є загиблі цивільні, - ОВА

Найбільші пошкодження отримав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, зазначив він.

Сєвєродонецьк потрапив під ворожі атаки з самого ранку.

"Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали - окремі квартири та цілі під'їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі - зранку та в старих районах міста", - йдеться в повідомленні.

Гайдай додав, що ушкоджень зазнали ще два сєвєродончанинаа - осколкові поранення і контузія. У Лисичанську жінці відірвало руку.

"Також стало відомо про трьох загиблих раніше - це жителі Білогорівки та Попасної", - розповів глава ОВА.

Він поінформував, що протягом минулої доби, 18 травня, окупанти застосували авіацію для руйнування цивільних об'єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове.

Також війська РФ без успіху ходили на штурми в районі Устинівки та Золотого-4.

"Населені пункти мають численні руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

Наслідки ворожих обстрілів і атак по містах Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)