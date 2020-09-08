Міста Рівненської області наполягають на врегулюванні боргової кризи на ринку газу

Рівненська ОДА, мери та міські ради Дубно, Здолбунова, Березне, Костополя надіслали листи до Верховної Ради України, у яких звернулися із проханням пришвидшити розгляд законопроекту №3800-1. У ньому йдеться про взаємозаліки та списання безнадійних боргів за газ.

Існуюча боргова криза ставить під загрозу підготовку до опалювального періоду мереж та устаткування теплопостачальних підприємств області, що забезпечують теплом не лише помешкання городян, але заклади соціальної сфери.

"Наразі всі кошти, які отримують теплопостачальні підприємства Рівненщини, одразу спрямовуються на погашення боргів за газ, що виникли у попередні кілька років", - йдеться в листах, які направили до Верховної ради міські голови та ради Дубна, Здолбунова, Костополя, Березного та обласної влади.

На 1 вересня 2020 року борги комунальних підприємств Рівненської області за газ перед НАК "Нафтогаз України" сягнули 413 млн гривень.

"Через популізм нашої центральної влади тарифи на тепло були меншими, ніж наші втрати. Тобто підприємство працювало собі в збиток. З 2016 року і до сьогоднішнього дня уряд так і не врегулював це питання і не компенсував збитки тепловиків. Для ТОВ "Рівнетеплоенерго" сума збитків становить 212 млн гривень. Така критична ситуація спостерігається по всій нашій галузі", - повідомив директор теплопостачального підприємства Юрій Приварський.

Значна частина боргів сформована штрафами, пенями, неустойками, сплата яких не передбачена діючими тарифами. Відзначається, що боргова проблема зайшла в глухий кут: тарифи на теплову енергію не переглядаються, борги накопичуються. У підсумку зазначається, що кінцевим потерпілим у даному протистоянні є населення, яке не може розраховувати в опалювальний сезон та ризикує залишитися без тепла.

В таких умовах Рівненська ОДА та очільники міст області закликають Верховну Раду пришвидшити розгляд законопроекту 3800-1, в якому запропоновані шляхи вирішення боргової кризи на ринку газу та фінансового оздоровлення теплової та газових галузей перед опалювальним сезоном.

За оцінками експертів Першої енергетичної асоціації України, загальна сума боргу на ринку газу досягла 114 млрд гривень, і значна частина цих боргів може бути списана за рахунок проведення взаємозаліків. А списання боргів підприємствам ТКЕ не потребує додаткових коштів із державного бюджету та врегулює ситуацію під час нового опалювального сезону без запровадження непопулярних рішень – різкого збільшення тарифів на опалення для населення.