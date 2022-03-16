Місто Сарни піддалося ракетній атаці

Оновлено 23:25. Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, у місті Сарни атакували один із військових інфраструктурних об'єктів.

"У Сарнах прильоти ракет. Попередньо - жертв немає", - написав він.

Також стало відомо, що інформацію про обстріл "Суспільному" підтвердив і керівник районної військової адміністрації Олександр Кохан.

"Вибухи були в Сарнах, на місцях працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - сказав Кохан.

Нагадаємо,14 березня о 5:25 російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Рівненській області.Внаслідок чого була зруйнована телевежа в Антополі, загинуло 20 людей.

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