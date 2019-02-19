На гірськолижному курорті в Швейцарії зійшла лавина

До 12 людей опинилися під сніговою лавиною

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, снег накрыл 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Nouvelliste.

На месте работают спасатели с привлечением вертолетов и собак. По последним данным, из-под лавины удалось спасти четырех человек.

"Мы шокированы и надеемся на положительный итог для этих людей", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля после схождения лавины в Кашмире, из-за сильнейших снегопадов, погибло 12 человек, один человек числится пропавшим без вести. Кроме этого, сход лавин произошел в других районах долины. Местные власти осуществили эвакуацию 78 семей деревни в центральном районе Багдама, которая также попала под снежную лавину.

Также 4 февраля сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли за выходные на горнолыжных курортах в Альпах в результате схода лавин. Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы.