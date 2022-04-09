Горить АЗС, багатоповерхівка та підприємство: в Лисичанську масові пожежі через обстріли РФ
У Лисичанську Луганської області через атаки окупантів спалахнули АЗС, багатоповерхівка та підприємство. Пожежі неможливо загасити через обстріли російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.
"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння не можливе через обстріли", - написав Гайдай.
Крім того, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини.
Також, за словами Гайдая, в Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.
"Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню!!!" - звернувся очільник Луганської ОВА.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.
Додамо, опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.
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