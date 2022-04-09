ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Горить АЗС, багатоповерхівка та підприємство: в Лисичанську масові пожежі через обстріли РФ

Новость на русском →
Луганська область, Субота 09 квітня 2022 14:13
Горить АЗС, багатоповерхівка та підприємство: в Лисичанську масові пожежі через обстріли РФ Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську Луганської області через атаки окупантів спалахнули АЗС, багатоповерхівка та підприємство. Пожежі неможливо загасити через обстріли російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння не можливе через обстріли", - написав Гайдай.

Крім того, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини.

Також, за словами Гайдая, в Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.

"Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню!!!" - звернувся очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.

Додамо, опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну