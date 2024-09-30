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В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)

Фото: Снег в Карпатах 30 сентября 2024 года (Западное региональное управление ГНСУ)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 30 сентября в западных регионах Украины значительно похолодало – температура воздуха снизилась, а в Карпатах выпал первый снег.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели показали, как выглядят заснеженные горы. Видео снято утром 30 сентября на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.

В ГСЧС отмечают, что температура воздуха на горе Поп Иван составила -5°С. Также были зафиксированы сильные порывы ветра.

Туристов призывают не пренебрегать безопасностью и воздержаться от туристических походов. В то же время тем, кто все же решил идти в горы, советуют взять с собой теплые перчатки, бафы для защиты шеи и лица, надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Фотографии заснеженных украинских гор показало также Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Первый снег в Карпатах 30 сентября (фото - Западное региональное управление ГПСУ)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о первом снеге в Украине и о том, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Так, в части регионов ожидаются дожди, в других – небо будет затянуто облаками. Температура воздуха в Карпатах ночью снизится до -2°С.

Также мы рассказывали, что в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Киеве установили три новых температурных рекорда с превышением климатической нормы почти на 10 градусов. 27 сентября минимальная температура составляла 17,3°C, что на 1,9°C выше предыдущего рекорда 2015 года. На следующий день температура не опустилась ниже 17,5°C, превысив рекорд 1927 на 1°C. Среднесуточная температура 28 сентября составила 23,1°C, что превысило рекорд 1927 года на 2°C и климатическую норму на 9,9°C.

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