В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о первом снеге в Украине и о том, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Так, в части регионов ожидаются дожди, в других – небо будет затянуто облаками. Температура воздуха в Карпатах ночью снизится до -2°С.

Также мы рассказывали, что в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Киеве установили три новых температурных рекорда с превышением климатической нормы почти на 10 градусов. 27 сентября минимальная температура составляла 17,3°C, что на 1,9°C выше предыдущего рекорда 2015 года. На следующий день температура не опустилась ниже 17,5°C, превысив рекорд 1927 на 1°C. Среднесуточная температура 28 сентября составила 23,1°C, что превысило рекорд 1927 года на 2°C и климатическую норму на 9,9°C.

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