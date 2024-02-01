Гордость флота. Что известно о катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР

Атака на катер

Сегодня утром ГУР МО отчиталось об уничтожении ракетного катера проекта 1241.1 "Ивановец", который патрулировал Черное море у озера Донузлав возле оккупированного Крыма.

Удачно отработали по российскому катеру воины спецподразделения "Group 13". ГУР также показало видео, на котором зафиксирована атака неизвестного количества морских дронов на "Ивановец" и их непосредственные попадания в катер. В итоге катер пошел ко дну, что также зафиксировала камера одного из морских дронов.

Как отмечали в Военно-морских силах Украины, россияне проводят поисково-спасательные работы на месте потопления катера, на борту которого могли находиться около 40 моряков.

"Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км... Последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - заявляли в ВМС Украины.

Стоимость утраченного российского катера составляет ориентировочно в 60-70 миллионов долларов.

Что известно об "Ивановце"

"Ивановец" - большой ракетный катер проекта 12411 "Молния", предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.

Катер был заложен в январе 1988 года на Средне-Невском судостроительном заводе, спущен на воду в июле 1989 года, а вступил в состав Черноморского флота в декабре 1989 года.

"Ивановец" вооружен пусковыми установками для крылатых ракет, корабельной артиллерийской установкой 76 калибра и несколькими артустановками калибра 30 мм. Также катер имеет на вооружении зенитный ракетный комплекс "Игла".

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, утопленный катер "Ивановец" был гордостью российского Черноморского флота, ведь на его вооружении было только три подобных ракетных катера. Однако, как заметил Юсов, российская "гордость флота" не смогла справиться с вызовами.

Россия продолжает терять флот в Черном море

В конце декабря прошлого года россияне потеряли в Феодосии свой большой десантный корабль "Новочеркасск". Российский БДК был поражен крылатыми ракетами, запущенными украинской авиацией. На борту БДК находились около 80 моряков и боеприпасов. В результате детонации от корабля почти ничего не осталось.

С учетом потопленного "Ивановца", украинские войска уже уничтожили 24 российских катера, корабли и подлодку. Среди них, в частности, флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва".

Среди уничтоженных и подбитых украинскими войсками российских судов - БДК "Саратов" и "Оленегорский горняк", подводная лодка "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск", а также ракетоноситель "Аскольд".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.