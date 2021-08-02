Google закриє вхід в акаунти користувачам старих версій Android

"Якщо ви ввійдете у свій пристрій після 27 вересня, ви можете отримати помилки імені користувача або пароля при спробі використовувати продукти і служби Google, такі як Gmail, YouTube і Maps", - йдеться в повідомленні.

Вхід в обліковий запис буде доступний з більш пізньою версією Android (3.0 або новіше). "Якщо на вашому пристрої є можливість оновитися до більш нової версії Android (3.0+), ми радимо вам це зробити", - відзначили в Google.

Якщо Користувач не може оновити свій пристрій до більш нової версії Android (3.0+), то в Google радять спробувати увійти в обліковий запис у веб-браузері пристрою.

"Ви як і раніше можете використовувати деякі служби Google, увійшовши в Google у веб-браузері свого пристрою", - додали в компанії.

Лист користувачам (фото: google.com)