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Google та Youtube заблокували акаунт й канал Слідчого комітету Білорусі

Автор: Сергій Пишкін

Google і YouTube заблокували акаунти Слідчого комітету Білорусі. Відповідне рішення було прийнято через санкції щодо осіб та організацій в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Згідно з повідомленням від Google, акаунт Слідкому було вимкнено відповідно до правил щодо обмеження експорту й застосування санкцій. Водночас його вже неможливо буде відновити.

Також було заблоковано і Youtube-канал у якому були 23 тисячі підписників. За словами представниці Слідкому Юлії Гончарової, канал містив в собі багато відеоінформації з офіційними заявами представників комітету, відеосюжети з кримінальних справ й відеоматеріали зі значущими темами.

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