Google видалив Міноборони РФ з пошуку

Google повністю видалив з пошукової видачі сайт Міністерства оборони Російської Федерації. Його більше не відображає у пошуку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google .

Замість Міноборони РФ у пошуку видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook та "ВКонтакте" та канал YouTube.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.