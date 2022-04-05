Google повністю видалив з пошукової видачі сайт Міністерства оборони Російської Федерації. Його більше не відображає у пошуку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.
Замість Міноборони РФ у пошуку видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook та "ВКонтакте" та канал YouTube.
Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.
Фото: Google видалив Міноборони РФ з пошуку (скріншот)
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