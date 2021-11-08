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Власник Google став третью компанією, вартість якої перевищує 2 трлн доларів

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у 2 трлн доларів. Акції компанії рекордно зросли 8 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після зростання акцій - капіталізації компанії зросла до більше ніж 2 трлн доларів. Сьогодні є лише дві компанії, які перетнули цю позначку - Apple та Microsoft.

На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу.

Позначку в 1 трлн доларів

тисячі доларів.

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