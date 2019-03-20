Google дозволить користувачам Android вибирати браузери і пошуковики

Компанія Google почне питати європейських користувачів Android, який пошуковик і браузер вони хочуть використовувати. Про це повідомляє Тһе Іnquirer

Зокрема, компанія створила окремі ліцензії для Google Play, браузера Chrome, та пошуку для виробників смартфонів. Користувачі зможуть встановлювати будь-який альтернативний додаток разом з сервісами Google.

Крім того, Google планує повідомити всіх власників Android-смартфонів про те, що вони можуть вибирати браузери і пошукові системи. Також компанія буде створювати спеціальні опитування на існуючих і нових Android-пристроях в Європі.

Нагадаємо, Європейська комісія сьогодні наклала штраф в 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

Єврокомісія визнала, що Google зловживає домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами. З 2006 року компанія укладала контракти зі сторонніми сайтами, забороняючи конкурентам пошуковика розміщувати свою рекламу в пошукових ведучих на цих ресурсах.