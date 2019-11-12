Google розробляє секретний проект зі збирання медичних даних, - WSJ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пілотний проект збираються тестувати в США в 21 штаті

Корпорація Google працює над секретним проектом", який дозволить збирати інформацію про стан здоров'я мільйонів людей. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Проект розробляється у співпраці з некомерційною компанією Ascension - другою за величиною системі охорони здоров'я США. Спочатку планується отримувати інформацію про здоров'я мільйонів американців, що проживають в 21 штаті.

За даними джерел газети, проект вже почав працювати рік тому. Він отримав кодову назву Project Nightingale ("Проект Соловей"). Діагнози, результати лабораторних досліджень, записи про госпіталізацію, повні історії хвороб з іменами і прізвищами пацієнтів, а також їх дати народжень - таку інформацію може збирати Google в рамках проекту.

Відомо, що принаймні 150 співробітників Google вже мають доступ до більшої частини даних десятків мільйонів пацієнтів. У самій компанії повідомили, що проект відповідає федеральному закону про охорону здоров'я та передбачає надійний захист даних пацієнтів.

Нагадаємо, раніше компанія Google повідомила, що почала використовувати новий пошуковий алгоритм, який повинен краще розуміти контекст запиту.