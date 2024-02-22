Google приостанавливает работу генератора изображений Gemini

Напомним, определено несколько нейросетей, способных оживлять обычные фотографии. С помощью них можно создать аватар в различных стилях или добавлять в свой контент изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

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