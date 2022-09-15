Google доведеться заплатити найбільший в історії ЄС штраф: що сталось

"Щоб краще відобразити тяжкість і тривалість порушення, загальний суд вважає за доцільне накласти штраф на Google у розмірі 4,125 мільярда євро, оскільки його аргументація в деяких аспектах відрізняється від аргументації Комісії", - заявили судді.

Google, зі свого боку, висловив розчарування тим, що суд не скасував рішення повністю.

"Android створив більше можливостей для всіх, а не менше, і підтримує тисячі успішних компаній у Європі та в усьому світі", - заявили в Google.