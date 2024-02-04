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Google представил новый вид ИИ: превращает текст в изображение

Воскресенье 04 февраля 2024 20:09
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Google представил новый вид ИИ: превращает текст в изображение Иллюстративное фото: Google показал искусственный интеллект, который превращает текст в картинки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания Google показала новый искусственный интеллект, который можно использовать для преобразования текста в изображение ImageFX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Google.

"Мы представляем ImageFX: новый инструмент для создания изображений на базе Imagen 2, последней модели DeepMind от Google для преобразования текста в изображение, обеспечивая изображение высочайшего качества", - говорится в сообщении компании.

Как заявили в Google, ImageFX предлагает своим пользователям интерфейс, который должен быстро и безопасно создавать изображения. ImageFX является новым инструментом для создания изображения с помощью простого ввода текста.

"Благодаря MusicFX, нашему генеративному эксперименту на основе искусственного интеллекта по превращению текста в музыку, люди теперь могут создавать мелодии продолжительностью до 70 секунд, а также скачивать или делиться своими произведениями со своими друзьями", - отметили в компании.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест во всем мире могут быть замещены искусственным интеллектом.

Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.

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Google Искусственный интеллект
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